Kun mielisairaanhoitaja Kaisa Aare-Puff perusti yrityksen, sillä oli yksi asiakas – parissa vuodessa syntyi miljoonabisnes

Jori Liimatainen

Mielisairaanhoitaja Kaisa Aare-Puff ryhtyi hoiva-alan yrittäjäksi 1990-luvun puolivälissä, kun se oli ihan uutta, ja on onnistunut yrittäjyydessään. Hän rohkaisee muitakin tarttumaan haaveisiinsa. -Jos sinulla on hyvä yritysidea, luota siihen, vaikka se ei olisikaan muiden mielestä hyvä. Sen jälkeen hanki onnistunut yrittäjä mentoriksi, sillä yritysbyrokratiassa neuvot ovat tarpeen. Kun on intohimoa, reitti yrittäjyyteen kyllä löytyy.