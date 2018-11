Raisio sai Liikkuva koulu -palkinnon

Lounais-Suomen aluehallintovirasto myönsi tänään tämän vuoden Liikkuva koulu -palkinnon Raision kaupungille. Palkinto on yksi vuosittain jaettavista alueellisista, kunnille tarkoitetuista palkinnoista. Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen mukana oleva koulu voi toteuttaa liikkuvampaa koulua omalla tavallaan.

Raisiossa kaikki koulut ovat mukana Liikkuvassa koulussa, ja ohjelmaa on toteutettu kaupungin kouluissa vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi kaupunki on Avin palkitsemisperusteluiden mukaan Raisio on parantanut liikunnallisen välituntitoiminnan mahdollisuuksia koulupihojen liikunnallistamisella. Lisäksi mukaan on otettu vanhempainyhdistykset ja paikalliset urheiluseurat. Vuosina 2016–28 Avi on tukenut Raisiota Liikkuva koulu -hankeavustuksilla yhteensä 77 000 eurolla.

Liikkuva koulu -palkinto on kunniakirja ja 2 500 euroa.