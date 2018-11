Turun kaupunki päivittää Föli-pyörien kausikorttien ehtoja. Jatkossa 40 euron kausikortin voimassaoloaika on tasan 365 päivää. Tähän saakka vuokrakausi on ilmoitettu päättyväksi ensi vuoden huhtikuun lopulla. Muutos on takautuva. Kaikki kausikortit päivitetään siten, että niiden voimassaolo lakkaa tasan vuoden päästä ostopäivästä. Alkuvuonna kausikortin hankkineet saavat siis lisäaikaa korttiinsa.

Turku on avannut myös fillareita koskevan asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely on lähetetty sähköpostitse kaikille suostumuksen antaneille Föli-fillareiden käyttäjille.