Tutkimus: Kolmasosa puutiaisista kantaa ainakin yhtä taudinaiheuttajaa 

Noin kolmasosa puutiaisista kantaa ainakin yhtä taudinaiheuttajaa ja kaksi prosenttia useampaa kuin yhtä, kertoo Turun yliopiston tutkimus.

Kansalaisten avulla kerätty Turun yliopiston laaja punkkipankki on paljastanut uutta tietoa sekä tavallisen puutiaisen että taigapunkin kantamista taudinaiheuttajista.

Tavallisista puutiaisista 30 prosenttia kantaa taudinaiheuttajaa ja taigapunkeista 24 prosenttia. Tavalliset puutiaiset kantavat lisäksi useampaa eri taudinaiheuttajaa tyypillisemmin kuin taigapunkit.

Tutkijoiden havaitsemista taudinaiheuttajista yleisin oli borrelioosia aiheuttava Borrelia burgdorferi -bakteeri, jota löytyi 17 prosentista puutiaisista.

Pilkkukuumetta aiheuttavia Rickettsia-suvun bakteereita tutkijat löysivät kymmeneltä prosentilta puutiaisista.

Ihmisen anaplasmoosia ja nautojen laidunkuumetta aiheuttavaa Anaplasma phagocytophilum -bakteeria sekä naudan punatautia aiheuttavaa Babesia-alkueläintä tutkijat löysivät alle prosentilta puutiaisista.

Kansanterveydellisesti merkittävimmät puutiaisperäiset sairaudet Suomessa ovat Lymen borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus.

Taudinaiheuttajia kantavien puutiaisten määrä on korkein Suomen etelärannikolla, jossa esiintyy vain tavallista puutiaista (Ixodes ricinus). Kantajuus on kuitenkin miltei yhtä suuri Keski-Suomessa, jossa esiintyy molempia puutiaislajeja, sekä Pohjois-Suomessa, jossa valtalajina on taigapunkki (I. persulcatus).

Turun yliopiston kesällä 2015 toteuttama puutiaisten valtakunnallinen yleisökeräys kerrytti tutkijoille ainutlaatuisen 20 000 puutiaisyksilön aineiston.

Puutiaistutkimus on julkaistu kansainvälisessä Parasites & Vectors -julkaisusarjassa.