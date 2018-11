Turun yliopistoon lahjoituksella kiinteistö- ja asuntomarkkinoiden tutkimusta

Turun yliopistossa vahvistuvat kaupunkitaloustieteen ja kiinteistömarkkinoiden tutkimus ja opetus, kun Länsi-Suomen yleishyödyllisen asuntosäätiön (YH-säätiö) lahjoituksella on voitu perustaa kiinteistö- ja asuntomarkkinoiden tutkimukseen ja opetukseen suunnattu yliopistonlehtorin tehtävä. Tehtävään on valittu avoimen haun kautta KTT Elias Oikarinen.

Lahjoituksen suuruus on 100 000 euroa. Lisäksi hankkeeseen kohdennetaan YH-säätiön aiemmin Turun yliopistolle tekemiä lahjoituksia.

Tavoitteena on tiedotteen mukaan muodostaa Turun yliopistoon pysyvä, poikkitieteellinen, alaan keskittynyt tutkijoiden ja opettajien ryhmä, joka on aktiivisesti verkostoitunut kotimaassa ja kansainvälisesti. Lisäksi tavoitteena on tuottaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta sellaisista asuntomarkkinoiden toimintaa ja aluekehitystä koskevista kysymyksistä, joilla voi olla sovellettavaa merkitystä myös Turun seudun kehittämiselle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hankkeen takana ovat YH-säätiön lisäksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen laitos sekä Turun kaupunkitutkimusohjelma. Lisäksi tehdään yhteistyötä muun muassa Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston, Helsingin kaupungin tietokeskuksen sekä ulkomaisten yliopistojen tutkijoiden kanssa.