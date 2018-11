Marika Lempää

Turussa Skanssin lähellä sijaitseva Poropuiston jalkapallohalli on joutunut törkeän ilkivallan kohteeksi, twiittaa TPS juniorijalkapallo. Halli on TPS:n jalkapalloharjoitushalli.

TPS:n mukaan juuri vaivalla pystytetyn kuplahallin seiniä on puhkottu niin monesta kohtaa, että hallia ei voi käyttää. Hallista on löydetty tähän mennessä 43 viiltoa. Asiasta on ilmoitettu viranomaisille.

Poropuiston kuplahalli on ollut kovilla monesti aiemminkin, mutta yleensä luonnonvoimien eikä ilkivallan vuoksi. Muun muassa pakkanen aiheuttaa ylipaineella toimivalle kuplahallille poltinongelmia, minkä seurauksena tarvittavan paineen ylläpitäminen käy vaikeaksi ja se saattaa lysähtää. Näin kävi ainakin tammikuussa 2016. Tämän vuoden tammikuussa halli romahti lumen painosta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)