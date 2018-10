Trevian osti Tasalanaukiota

Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on ostanut kolme kiinteistöä Raision torin laidalta. Kiinteistövarainhoito KVH on myynyt osoitteissa Raisiontori 5, Raisiontori 7 ja Tasalanaukio 1 sijaitsevat kiinteistöt. Rakennusten yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on 8 064 neliötä ja niissä on liike- ja toimistotiloja.

– Perheyhtiömme jatkaa muiden kiinteistökohteiden kehittämistä ja investointeja Varsinais-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla, KVH:sta perustelee myyntiä.

Kiinteistöissä on tällä hetkellä 40 vuokralaista. Niissä toimivat muun muassa Turun Osuuskaupan S-Market, Nordea, M&M Kuntotalo, Kotipizza, Instrumentarium, R-Kioski, Pancho Villa sekä Naantalin Aurinkoinen.

– Sijoitus Turun talousalueen kasvukeskuksen liikekiinteistöihin sopii strategiaamme hyvin. Tulemme jatkamaan liikekeskustan palvelutarjonnan kehittämistä yhteistyössä nykyisten vuokralaisten kanssa, salkunhoitaja Amalia Pöyry Trevianilta sanoo.