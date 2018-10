Vapaaehtoisten ensivasteryhmä aloitti Utössä

Vuonna 2015 alkaneen Saaristoapu-projektin (Skärgårdshjälpen) tavoitteena on ollut vahvistaa turvallisuutta Turunmaan saaristossa. Projektin kautta on koulutettu Utön asukkaita ja nyt Suomen Punainen Risti on nyt käynnistänyt ensivasteryhmän Utössä.

Ryhmä koostuu vapaaehtoisista, joiden tehtävänä on onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen yllättäessä aloittaa ensiavun ennen kuin ammattiauttajat ovat paikalla. SPR:n mukaan Utö-ryhmä on ainutlaatuinen Pohjoismaissa.

Ryhmänjohtaja Disa Öhman sanoo, että ensivasteryhmä on parantanut utöläisten turvallisuutta.

– Tavallisesti saa odottaa noin tunnin ennen kuin viranomaisten apu saapuu Utöhön. Nyt pystymme auttamaan nopeammin. Kun helikopteri saapuu paikalle, he voivat lähteä nopeammin sairaalaan, kun olemme jo keränneet potilaan perustiedot. Heidän ei tarvitse aloittaa nollasta, Disa Öhman sanoo.

Ryhmässä on yhdeksän vapaaehtoista, jotka harjoittelevat joka toinen perjantai. Hälytysvalmius on heidän päätehtävänsä, mutta on myös tärkeää antaa perustiedot ensiavusta muille asukkaille.

– Olemme muun muassa näyttäneet miten defibrillaattoria käytetään. Olemme myös aloittamassa terveyspistettä, sanoo Öhman.

Terveyspiste on uusi toimintamuoto, missä järjestetään teemailtoja terveydestä ja hyvinvoinnista.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yhteistyö vapaaehtoisten ja viranomaisten välillä on ryhmän toiminnassa tärkeintä. Kun joku soittaa hätänumeroon, hälytyskeskus hälyttää edelleen Utö-ryhmän.

– Olemme sanoneet kyläläisille, että jos jotain tapahtuu, he soittavat 112:een, niin hälytys tulee viestinä meille. On tärkeää korostaa, että tieto tulee meille viranomaisten kautta, sanoo Öhman.

Kesän aikana ryhmällä on ollut neljä tehtävää.

Myös viranomaiset ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön.

– Yksittäisen potilaan kannalta ensivasteyksikkö tuo turvallisuuden tunnetta ja voi parhaimmillaan olla henkeä pelastava nopeasti saapuva apu. Ensivasteyksikkö pystyy helposti olemaan yhteydessä paikalle saapuvaan ensihoitoyksikköön ja välittämään tilannekuvaa tapahtumapaikalta, ensihoitopäällikkö Tomi Nieminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluista sanoo.

Saaristoapu- valmiushankkeen (Skärgårdshjälpen) tavoitteena on ollut vahvistaa turvallissuutta Turunmaan saaristossa kouluttamalla vapaaehtoisen meripelastuksen, vpk:n ja Punaisen Ristin vapaaehtoisia ensivastetoiminnassa. Yhteensä on koulutettu 56 henkilöä.