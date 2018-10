Ville Niinistö ei pyri vihreiden puheenjohtajaksi, eikä enää eduskuntaan – " Tie edessä on nyt auki"

Puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Kirsi Turkki

Ville Niinistö (vihr) on levollinen ja helpottunut. Päätös on nyt tehty. Hän ei ole ehdolla vihreiden puheenjohtajaksi, vaikka kyselyjä ja tukea on tullut paljon.

Touko Aallon sairastuminen ja päätös jättää vihreiden puheenjohtajuus pani Niinistön koville. Hän suunnitteli jo aiemmin jäävänsä pois eduskuntavaaleista, mutta Aallon tilanteen takia harkinta piti tehdä vielä kerran.

Niinistöllä on takanaan kuusi vuotta vihreiden puheenjohtajana. Hän oli vihreiden sääntöjen sallimat kolme kahden vuoden kautta puolueen puheenjohtajana kesään 2017 asti. Hänen puheenjohtajakautensa aikana vihreiden kannatus nousi historiallisen korkealle.

Niinistön mukaan Aallon vaikea tilanne on yhdistänyt vihreitä. Puolue menee eteenpäin joukkueena ja hyviä vaihtoehtoja on jäljellä vihreiden puheenjohtajaksi, vaikka moni on jo kieltäytynyt.

– Puolue jää hyviin käsiin. Uusi puheenjohtaja voi kääntää puolueessa uuden lehden. Haluan tukea valittavaa puheenjohtajaa ja olla mukana vaalityössä.

Esillä oleviin nimiin hän ei ota kantaa.

– Vaikka monet pyysivät palaamaan puoluejohtajaksi ja pitivät luontevana vaalikaudella tekemäni työn jatkamista, niin samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa. Tilanne piti arvioida uudestaan. Tuli sellainen olo, että sekä minulle että puolueelle tekee vastuun jakamisen kannalta hyvää, että päävastuun tässä tilanteessa kantaa joku muu kuin minä.

Niinistön mieli on nyt utelias. Hän ei koe 42-vuotiaana itseään konkariksi, vaan haluaa 12 eduskuntavuoden jälkeen säilyttää uusiutumiskykynsä. Eduskuntatyö on Niinistön mukaan palkitsevaa, mutta myös kuluttavaa.

– Kun yhden oven sulkee, niin edessä näkee paljon erilaisia vaihtoehtoja. Yksi asia on varmaa eduskuntakauden jälkeen, päivääkään en aio nostaa sopeutumisrahaa.

Niinistö vakuuttaa, että hän ei ole menettänyt uskoaan ja toivoaan politiikkaan.

– Kun länsimainen demokratia on kriisissä, niin tarvitaan ihmisiä, jotka puolustavat hyvinvointiyhteiskunnan ja oikeusvaltion arvoja, joihin uskon. En aio lopettaa työtäni näiden inhimillisten arvojen ja koulutuksen puolesta.

Vaihtoehtoja on kaksi. Niinistö miettii lähikuukaudet ryhtyisikö ehdolle europarlamenttivaaleihin. Hän muistuttaa, että EU:ssa ympäristö- ja energia-asioissa parlamentilla on keskeinen valta.

– Siihen minulla voisi olla annettavaa. Toinen vaihtoehto on etsiä yksityiseltä sektorilta sellaisia tehtäviä, joissa voisi edistää kansainvälisesti ympäristöteknologian käyttöä. Koen, että tänä aikana yritykset tekevät ympäristösuojelussa enemmän kuin poliitikot ja valtiot.

– Pitkästä aikaa elämässäni on sellainen tilanne, että edessä on auki oleva tie.

Hän ei sulje pois sitä, että myöhemmin pyrkisi uudelleen eduskuntaan.

Niinistö asuu Helsingissä ja Turussa kahden lapsensa ja koiranpennun kanssa. Paikallisen tason asiat ovat alkaneet kiinnostaa Niinistöä jälleen. Hän on Turun kaupunginvaltuutettu ja Turun sataman hallituksen puheenjohtaja. Satamassa tehtiin Niinistön johdolla paljon kiitosta saanut päätös siitä, että ruoppausmassoja ei läjitetä meren pohjaan Airistolle, vaan maihin.

– Paikallisissa asioissa työn jälki näkyy. Merenkulun ja vesiensuojelun voi yhdistää.