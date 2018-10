Hämeentien ja Halistentien risteyksen liikennevalot ovat poissa toiminnasta keskiviikkona kello 9.00-15.00. Risteyksessä vaihdetaan liikennevalopylväs.

Työn aikaisempi valmistuminen on mahdollista. Työstä on haittaa kaikissa ajosuunnissa. Työkoneita on liikenteen seassa. Tienkäyttäjiä kehotetaan varovaisuuteen risteysalueella.