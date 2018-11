Scifi- ja zombie-elokuvat inspiroivat pukusuunnittelijaa

Viidennellä luokalla Nina Korento piirsi koulun taidetehtävää varten lumikuningattaren, jonka asu oli täynnä pieniä yksityiskohtia, kuten jäisiä vesipisaroita. Se oli hetki, jolloin Korento muistaa ajatelleensa ensimmäisen kerran, että pukujen suunnittelu voisi olla kiva ammatti.

Tunne vahvistui teini-iässä, kun Korento näki Gwendal Peizeratin ja Marina Anissinan esittävän Dance mon Esmeraldan luistelukilpailussa. Sitä kautta hän löysi Notre Dame de Paris -musikaalin, jonka visuaalisuus teki häneen suuren vaikutuksen.

– Kun näin luisteluesityksen, tiesin, että puvustus on minun juttuni. Olin näytellyt Lahdessa harrastajateatterissa, ja vaikka viihdyin lavalla, en ollut esiintyjänä parhaimmillani. Aloin puvustaa näyttelijöitä, ja se tuntui heti luontevalta.

Korennon ura sai vauhtia 2000-luvun alussa hänen synnyinkaupungissaan Lahdessa, jossa hip hop -skene teki vahvaa nousua. Korennon veli alkoi ohjata musiikkivideoita, joihin Korento pääsi tekemään pukuja ja stailauksia, muun muassa Cheekille.

– Veljeni esitteli minut Korpiklaanille, minkä jälkeen aloin tehdä asuja metallipuolelle. Artisti toisensa jälkeen otti minuun yhteyttä.

15 vuoden aikana pukutaiteilija Nina Korento on suunnitellut satoja mittatilauspukuja. Tunnetuimpia ovat muun muassa Kamelotille, W.A.S.P:n Douglas Blairille sekä Kobra and the Lotus -bändin laulajalle, Kobra Paigelle, tehdyt asut. Teatterilavalla Korennon asuja on nähty muun muassa Turun Ylioppilasteatterin Sudenmorsian-näytelmässä.

– Viime vuonna sain suunnitella ensimmäisen pukuni Linnan juhlille runoilija Aura Nurmelle. Sain haasteen tehdä simppelin puvun, jonka muoto saa aikaan vau-efektin. Onnistuin siinä hyvin, sillä puku jäi ihmisten mieliin.

Korennon asuja pääsee ihastelemaan perjantaina Turun pääkirjaston musiikkiosastolla avautuvassa Elegant Creatures -näyttelyssä. Esillä on Korennon suunnittelemia esiintymisasuja muusikoille, muun muassa Kobra Paigelle (Kobra and The Lotus, CAN), Tommy Karevikille ja Thomas Youngbloodille (Kamelot, US), Douglas Blairille (W.AS.P., US), Jonne Järvelälle (Korpiklaani) ja Helena Haaparannalle (Crimfall).

Esillä on myös fantasiapukuja Turun Ylioppilasteatterin Sudenmorsiamesta sekä kaksi sankariasua Turussa viime kesänä kuvatusta zombie-elokuvasta.

Monet näyttelyn puvuista on lainattu esiintyviltä artisteilta.

– Nyt nähtävät puvut ovat artistien vanhempia asuja, joita ilman he eivät ole kiertueella pulassa, jos ykkösasu hajoaa.

Korennon suunnittelemat asut ovat rockmuotia. Hän tykkää tehdä teatraalisia pukuja, jotka ovat täynnä yksityiskohtia. Korennon bravuuri ovat erikoiset pintaratkaisut, kuten verkotetut olkapäät.

Korento kaivaa inspiraation pukuihinsa niin elokuvista, tv-sarjoista kuin kirjallisuudesta. Loputtomia innostuksen ja inspiraation lähteitä ovat muun muassa David Bowien fantasiaelokuva Labyrintti, zombie-elokuvat, scifi ja fantasia sekä postapokalyptiset tunnelmat.

– Minua kiehtoo ihmisten tulevaisuus ja postapokalyptiset, tuhon jälkeen käytettävät tomutetut ja repeytyneet vaatteet, joita nähdään esimerkiksi Terminaattori-elokuvissa. Tykkään, että pukujen hihat näyttävät siltä kuin alien olisi hapottanut ne. Toisaalta pidän kauniimmasta puolesta, etenkin viktoriaanisen ajan pukujen kaavat inspiroivat minua.

Esiintymisasujen suunnittelu on Korennolle kauneuden ja erityisesti ihmiskauneuden ihannointia.

– Pidän ihmisvartaloa erityisen kauniina. Minun tehtäväni on korostaa sen kauneutta ja saada kauneus puhumaan erilaisten ihmisten kautta eri kieltä. Minua kiehtoo se, mitä puvuilla voidaan kertoa jo ennen kuin laulaja aloittaa laulamisen.

Korento haaveilee, että hän pääsisi joskus suunnittelemaan puvun Evanescencen Amy Leelle.

– Hänen persoonansa ja olemuksensa puhuttelee minua. Pukuni korostaisivat sitä, miten hän katsoo yleisöä ja laulaa ihmisten sydämiin.

Toinen iso haave löytyy elokuvapuolelta. Korento haluaisi olla kuin Tim Burtonin elokuvia puvustanut Colleen Atwood.

– Haluaisin, että tyylini olisi yhtä tunnistettava ja brändini haluttaisiin elokuviin.

Nina Korennon Elegant Creatures -pukunäyttely Turun pääkirjaston musiikkiosastolla pe 2.11.–30.12.2018.