Kolmelle innovaatiolle Turun seudulle 50 000 euron EU-avustus

Euroopan komissio on myöntänyt 246 pk-yritykselle 24 maasta yhteensä 12,2 miljoonaa euroa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Kunkin summa on sama, 50 000 euroa. Suomesta avustuksen saa tällä kierroksella kuusi pk-yritystä, joista kaksi on Turusta ja yksi Liedosta.

Turkulainen Medicortex Finland Oy kehittää biomerkkiaineisiin perustuvaa sylki- ja virtsatestiä, jolla voidaan nykyistä helpommin, tarkemmin ja halvemmalla diagnosoida tapaturmaisen aivovamman lievät ja keskivaikeat muodot.

Jopa 90 prosenttia aivovammatapauksista on lieviä tai keskivaikeita, ja ne ovat myös vaikeimmin havaittavia tapauksia.

Turusta avustuksen saa myös KINE, jonka BOXBOT-hankkeessa kehitetään menetelmää esimerkiksi pakettiautojen ja rahtilaivojen rahtitilan käytön optimointiin. Nykyisellään jopa 40 prosenttia kuljetuksissa käytettävissä olevasta rahtitilasta jää hyödyntämättä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelmaan kuuluvan ensivaiheen EIC Pilot -rahoituksen tarkoituksena on auttaa yrityksiä viemään innovaationsa nopeammin markkinoille.

Comptek solutions Oy Liedosta parantaa yhdistelmäpuolijohteiden valmistusprosessia ehkäisemällä hapettumista.

Myöhemmin yitykset voivat hakea kakkosvaiheen rahoitusta, jonka on tarkoitus tukea esimerkiksi kehitettyjen tuotteiden ja ratkaisujen demonstrointia, testausta, pilotointia ja skaalausta.