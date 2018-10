Annika Lapintie jättää eduskunnan kuluvan kauden jälkeen

Varsinais-Suomen vasemmistoliiton pitkäaikainen kansanedustaja Annika Lapintie ei lähde enää ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Lapintie ilmoitti asiasta tiedotteella sunnuntaiaamuna.

Hän ei ole tehnyt ratkaisuja mahdollisesta osallistumisesta maakunta- tai europarlamenttivaaleihin.

- Haluan olla äänestäjiltä saamani luottamuksen arvoinen ja keskityn hoitamaan kansanedustajan ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan tehtäviä täydellä tarmolla vaalikauden päättymiseen asti, Lapintie kirjoittaa tiedotteessaan.

Lapintie on istunut eduskunnassa vuodesta 1995. Hän on työskennellyt muun muassa Perustuslaki 2000 –komitean ja Perustuslain tarkistamiskomitean jäsenenä. Kuluvalla vaalikaudella hän on ollut eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana.

- Tämä on paljon. Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi. Kaikkia heitä, jotka ovat luottaneet, äänestäneet, tehneet yhteistyötä ja tukeneet työtäni kansanedustajana, Lapintie sanoo.

Luottamustehtävissä Lapintie on toiminut liki 40 vuotta. Hänen mukaansa ensimmäinen luottamustehtävä oli oikeusapulautakunnan puheenjohtajuus kotikaupungissa Turussa. Hän on vaikuttanut lisäksi Turun kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa.

Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piiri nimeää tänään sunnuntaina kansanedustajaehdokkaansa.