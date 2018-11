Kolumni: Lämpimät varpaat

Marraskuu, viileää ja pimeää, viimeisetkin ruskan värjäämät lehdet on haravoitu pois. Marraskuun harmaus muuttuu hieman paremmaksi, kun jalkaan voi vetää villasukat.

Syksyn tullen monissa suomalaiskodeissa puikot kilisevät ja villasukkia syntyy. Palelevien varpaiden paras peite on villasukka. Aina tämä ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Suvussani ei ole montaa kutojaa. Itsekin kuulun ihmisryhmään, joka on kutonut yhdet pakolliset villasukat elämässään käsityötunnilla. Niihinkin liittyy muistikuva, mahtoivatko valmistua vai jäikö työ kuitenkin puolitiehen kantapään kohdalla.

Vaikka kaupoista löytyy monenlaista teknistä lämmintä sukkaa, ei mikään voita perinteistä käsinkudottua villasukkaa.

Villasukka on vaate, joka edustaa lämmön lisäksi huolenpitoa ja huomioimista. Käsin kudottuun, pehmeään ja persoonalliseen sukkaan liittyy aina tunne ja kertomus, jonka sukan kutoja on kerroksiin kietonut. Sukan alkuperä on tiedossa, se voi olla isoäidiltä, äidiltä, ystävältä tai myyjäisistä tuntemattoman tekijän tarinana.

Monilla on eri hetkiin sopivia villasukkia: unisukat, saapassukat, kotisukat. Itse pidän erityistä huolta kaikista kahdesta paristani lämpöisiä kotisukkiani. Sen verran harvinaisia ne ovat. Molempiin pareihin liittyy ilahduttava muisto.

Toiset sain yllätyksenä postissa toisella paikkakunnalla asuvalta opiskelukaveriltani, jota en ole muutamaan vuoteen nähnyt. Toiset toi joulupukki, joka tätini kautta oli kuullut lahjatoiveen. Ääneen olin ihmetellyt, miksi moni saa tällaisia pehmeitä paketteja, mutta minä harvemmin.

Suomessa villasukka symboloi lähimmäisenrakkautta ja sukkia lahjoitetaan tuntemattomillekin. Villasukkakeräyksiä on vauvoille, vähävaraisille, vanhuksille, asunnottomille...

Vaikka sukan kutominen ei olekaan ihan yksinkertaista, aloittelijakin siihen kuulemma kykenee. Sanotaan myös, että sukkien kutominen on rentouttavaa. Ehkä minäkin sen taidon vielä opettelen, ja pistän samalla hyvän kiertämään.

Marianne Mäkitalo

Kirjoittaja on toimittaja.