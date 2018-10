Kaupunki ratkoo turkulaisten nuorten syrjäytymistä uusin keinoin

Tilastokeskuksen aineiston mukaan Turussa on 2 739 syrjässä olevaa 15–29-vuotiasta nuorta. Turun kaupunki sitoutuu syrjäytymisen ehkäisemiseen uusin keinoin ja työkaluin.

Syrjäytyminen nostettiin kaupungin keväällä päivitettyyn strategiaan sekä osaksi Smart & Wise Turku -kärkihanketta. Alueellisen eriytymisen seurantaan on tarkoitus luoda malli, jonka pohjalta konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan.

– Kaupungin kunnianhimoinen tavoite on, että jokainen Turussa asuva lapsi, nuori ja aikuinen voi kokea kuuluvansa osaksi tätä yhteisöä ja yhteiskuntaa, kaupunginjohtaja Minna Arve toteaa tiedotteessa.

Syrjäytyneen nuoren arvioidaan maksavan yhteiskunnalle elämänsä aikana 370 000 eurosta miljoonaan euroon.

Turun kaupunki hyödyntää tulevissa toimenpiteissään THL:n ja Me-säätiön kehittämää Syrjäytymisen dynamiikka -datatyökalua ja sen avulla saatua uutta tietoa nuorten syrjäytymisen riskitekijöistä ja niihin johtavista syistä Turussa. Työkalun pohjana on laaja ja tarkka aineisto, johon on kerätty tiedot lähes kaikista kyseisenä vuonna Suomessa syntyneistä.

Tärkeiksi syrjäytymiseltä suojaaviksi tekijöiksi nousevat varhainen tuki perheille eri elämäntilanteissa ja nuorten tukeminen entistä vahvemmin kouluissa ja oppilaitoksissa. Hyvinvoinnin edellytyksiä ovat usko itseen, tulevaisuuteen ja elämän merkityksellisyyteen sekä läheiset ihmiset ja mielekäs tekeminen.

Turussa tilanne nuorten syrjäytymisen tilanne on osittain muuta Suomea parempi. Turkulaisilla kolmekymppisillä on taustallaan poikkeuksellisen hyvin sujunut peruskoulu ja vähemmän riskitekijöitä ylipäätään. Toisaalta perusasteen jälkeisen tutkinnon puuttuminen on erityisen iso riski Turussa.

– Esimerkiksi matalan kynnyksen palveluita, varhaista tukea ja digitaalisuutta on lisättävä, sanoo Turun hyvinvoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Sartes. Nuorten ohella on tärkeää, että kaupunki huomioi asuinalueiden erilaisuuden ja puuttuu tiukasti alueiden eriarvoistumiskehitykseen, Sartes jatkaa.

Merkittävää syrjäytymisen vastaista toimintaa on jo tehty Pansio-Pernon alueella, missä on tuettu lasten harrastustoimintaa ja työllistetty nuoria.