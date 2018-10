Jane Iltanen

Turun Puutarhakadulle on tällä hetkellä turha yrittää pysäköidä autoaan A-luvalla tai ilman. Kuvassa näkyvästä korttelista on tällä hetkellä erilaisten työmaiden takia niin monta asukaspysäköintipaikkaa poissa käytöstä, että kaupunki on järjestänyt asukkaille korvaavia pysäköintipaikkoja Ursininkadulta.