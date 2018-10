Turun yliopiston rehtoriksi 15 hakijaa

Turun yliopiston hallitus valitsee uuden rehtorin nykyisen rehtorin Kalervo Väänäsen toimikauden päättyessä 31. heinäkuuta 2019.

Uuden rehtorin hakuilmoitus julkaistiin syyskuun lopussa. Hakemuksia saapui eilen päättyneeseen hakuaikaan mennessä 15 kappaletta.

Hakijat ovat:

PhD, Pro Vice Chancellor, Archie Clements (Curtin University, Australia)

KTT, professori Mikael Collan (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)

PhD, professori Arvind Datye (MVJ College of Engineering, Intia)

TkT, professori Mika Hannula (Turun yliopisto, Turku SciencePark Oy)

LT, professori Jyrki Heino (Turun yliopisto)

MMT, professori Jukka Kola (Helsingin yliopisto)

KTT, professori Anne Kovalainen (Turun yliopisto)

PhD, Senior Lecturer Jari Louhelainen (Liverpool John Moores University, Yhdistynyt kuningaskunta)

FT, vararehtori Katariina Mustakallio (Tampereen yliopisto)

LT, professori Pirjo Nuutila (Turun yliopisto)

FT, dekaani Tapio Salakoski (Turun yliopisto)

FT, vararehtori Juhani Soini (Turun ammattikorkeakoulu)

FT, vararehtori Kalle-Antti Suominen (Turun yliopisto)

Lisäksi kaksi hakijaa eivät halua nimeään julkisuuteen.

Turun yliopiston rehtori vastaa monialaisen Turun yliopiston korkeatasoisesta toiminnasta ja edistää yliopiston sidosryhmä- ja yhteiskuntasuhteita kotimaassa ja maailmalla.

– Oli hieno asia, että Turun yliopiston rehtorin tehtävä kiinnosti ja monet vahvat osaajat hakivat sitä. Tavoitteena on, että haastattelut alkavat marraskuussa ja rehtorin valinta voitaisiin tehdä jo alkuvuodesta 2019. Turun yliopisto on Suomen suurimpia yliopistoja ja monialainen yliopisto, sen rehtorilla on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa sekä suomalaisen että kansainvälisen tiede- ja koulutusmaailman tulevaisuuteen, toteaa yliopiston hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen yliopiston tiedotteessa.

Rehtoriksi valittavalta edellytetään tohtorintutkintoa, yliopistomaailman tuntemusta sekä näyttöjä korkeatasoisesta tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi edellytyksinä ovat muun muassa johtamiskokemus, vahva strateginen kehittämisote, aktiivinen kansainvälinen verkostoituminen sekä hyvä suomen ja englannin kielen taito.

Turun yliopiston uusi rehtori aloittaa tehtävässä 1.elokuuta 2019.