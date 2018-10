Huumejutun tutkinta johti poliisin aseiden ja räjähteiden jäljille

Rami Nieminen

Poliisi ja tulli ovat saaneet valmiiksi laajan huumejutun tutkinnan. Pirkanmaalla ja Pohjois-Suomessa asuneiden kahden miehen epäillään myyneen tuhansia Subutex-tabletteja eri puolille Suomea. Kauppaa tehtiin pääosin TOR-verkon kautta netissä.

Huumetutkinnan myötä Lounais-Suomen poliisi ja keskusrikospoliisi törmäsivät myös törkeisiin ase- ja räjähderikoksiin. Kotietsinnöissä poliisi takavarikoi useita ampuma-aseita ja vaarallisia räjähteitä. Käteistä rahaa päätyi takavarikkoon kymmeniä tuhansia euroja.

Päätekijät ovat edelleen vangittuina ja heitä epäillään muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta, törkeistä ampuma-aserikoksista, törkeistä petoksista ja useista muista lievemmistä rikoksista. Heidän lisäkseen rikoskokonaisuudessa on eri puolilla Suomea epäiltynä kuusi henkilöä, joista kaksi on ollut tutkinnan aikana vangittuna. Heitä epäillään törkeistä huumausainerikoksista. Asia on siirtynyt syyteharkintaan Lapin syyttäjänvirastoon.