Liikenneonnettomuus valtatiellä 10 Liedon kohdalla – kuorma-auto osui mopoauton etukulmaan

Malttia liikenteessä

Nyt on aivan hirveän vaarallinen keli ja olematon näkyvyys: sataa, on pimeää ja musta asfaltti imee auton valot. Tulin juuri autoajelulta kaupungissa ja sen ympäristössä. Kääntyessäni eräässä risteyksessä vasemmalle suojatielle auton eteen syöksyi kaksi tummapukuista henkilöä mustine sateenvarjoineen. Onneksi huomasin ajoissa vaistomaisesti jarruttaa. Kauhea tilanne. Käyttäkää hyvät ihmiset heijastimia tai edes vaaleita vaatteita pimeällä! Tummia nopeasti liikkuvia hahmoja on vaikea havaita tällaisilla ilmoilla ja risteykset ovat erityisen vaarallisia, kun väistämissäännötkin ovat osin unohtuneet tai niitä ei tiedetä. Ryntäilijöitä on autoilijoissa, pyöräilijöissä ja jalankulkijoissa.

