Työelämää kouluttamassa

–Minusta piti alun perin tulla verokonsultti. Olen koulutukseltani juristi ja pääanalyytikko. Tästä syystä hakeuduin töihin verohallintoon. Verohallinnossa ajauduin aika nopeasti esimies- ja johtotehtäviin. Sain johdettavakseni 60 henkilön yksikön, Katja Lundberg kertoo.

Verohallinnossa Lundberg työskenteli muun muassa riskienhallintayksikössä, jossa hän alkoi kiinnostua työn toimintatapojen uudistamisesta. Hän päätyi johtamaan valtakunnallista hanketta, jossa analysoitiin laajasti työkykyä ja työmotivaatiota heikentäviä ja lisääviä tekijöitä.

Hankkeen aikana Lundberg oivalsi innostuvansa yhä enemmän työelämän kehittämisestä ja työelämään liittyvistä solmukohdista sekä johtamiskulttuureista. Hän kouluttautui työn ohella työelämäsovittelijaksi ja systeemiseksi business coachiksi.

– Kiinnostuin johtamisesta ja siitä, minkälainen työyhteisö on toimiva. Minua innostaa se, minkälaisessa maailmassa tulevaisuudessa elämme ja mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo, miten voimme uudistua työyhteisönä, jotta sopeudumme työn muuttumiseen ja tulevaisuuden vaatimuksiin.

Muutoksiin liittyy toinen ääripää, eli se, miksi muutokset ovat ihmisille lähtökohtaisesti vaikeita.

– Ihminen on kävelevä uhkasensori, joka samaan aikaan sekä kokee ympäristön uhkana että on siitä riippuvainen. Frank Martela onkin nimennyt tästä syystä ihmisen hypersosiaaliseksi suhdeloksi. Mielestäni nimitys on varsin osuva. Ihmistietoisuus liittyy keskeisesti muutosvastaisuuden ymmärtämiseen ja sen lievittämiseen, Lundberg jatkaa.

Lundbergilla on vuosien kokemus suurten ja pienten muutosten läpiviennistä eri työtehtävissä. Valmentajana ja konsulttina hän on toiminut jo pitkään. Hän kertoo metsästävänsä työkseen työn sujuvuuden esteitä organisaatioissa.

– Yksi suurimmista esteistä on ymmärryksen puute, joka näkyy toiminnan esteinä ja heijastuu myös sosiaalisiin tilanteisiin. Totuttujen ajattelu- ja toimintakaavojen muuttaminen edellyttää itsetuntemusta.

Lundberg toteaa, että työyhteisöissä voi olla voimakastakin muutosvastarintaa. Hänen mukaansa se ei kuitenkaan tarkoita, että ihmiset eivät haluaisi tehdä työtään tosissaan tai hyvin.

– Kaikki me haluamme onnistua ja tehdä työmme hyvin. Työyhteisöä tulisikin tarkastella myös yksilötasolla ja työntekijän näkökulmasta. Ihminen motivoituu esimerkiksi hyödyn kautta.

– Muutos on mahdollista, kun työntekijöiden työrooli sekä ymmärrys tavoitteista ja niiden taustasyistä on selkeä sekä kyky ja mahdollisuus johtaa itseään ja omaa tekemistään ovat kunnossa.

Työelämä vaatii nopeaa päätöksentekoa ja nopeita muutoksia. Nopeus voi asettaa yhteisölle haasteita. Kiireisessä ja stressaavassa työympäristössä voi olla vaikeaa kyetä oppimaan pois tutusta ja turvallisesta toimintatavasta, joka tuottaa meille lähtökohtaisesti mielihyvää ja onnistumisen kokemia.

– Muutostilanteissa luopuminen voi koskea asioita, jotka ovat työssämme tärkeitä ja palkitsevia. Näiden tilanteiden tunnistaminen on tärkeää. Hetkellistä luopumista tarvitaan, jotta tilalle voi tulla uusia työn merkityksiä sekä onnistumisen kokemuksia.

Lundbergille työ tuo palkitsevia tilanteita. Erityisen hienoja ovat ne hetket, jolloin kumppaniasiakkaat saavuttavat asettamansa tavoitteet ja onnistuvat uudistamaan toimintakulttuuriaan – ajattelu- ja toimintatapojaan koko organisaatiossa. Tämä edellyttää systeemisyyden ymmärtämistä.

– Mieleeni tulee muun muassa yksi viimeaikainen tilanne, jossa kävimme pitkäaikaisen asiakaskumppanini kanssa heidän tuloksiaan läpi. He olivat onnistuneet reilussa vuodessa parantamaan työtyytyväisyyttä yhden pykälän odotuksia enemmän, kehittämään toimintakulttuuriaan ja saamaan liiketoiminnallisia tavoitteita maaliin. Yrityksessä tehtiin rohkeita ratkaisuja, onnistuttiin inhimillistämään johtamista, luomaan turvallista työympäristöä ja ajattelemaan, ideoimaan sekä toimimaan uudella tavalla.

– Se on huikea kasvutarina isolle organisaatiolle, sillä isot organisaatiot ovat hitaampia muutoksille. Teen paljon töitä myös pienten start up -yritysten kanssa. Niissä on lähtökohdat hieman erilaiset, kun uuden oppimisprosessia ei rasita niin suuri poisoppimisen määrä. Start upit ovat myös lähtökohtaisesti nopeampia päätöksenteossaan.

Lundberg hymyilee, että välillä hänen on itsekin kuunneltava omaa kehoaan, kun työ vie helposti mennessään.

– Positiivinen vire ja flow ovat hyviä asioita, mutta siinä piilee vaaransa. Työn imu on myös keholle kuormittavaa. Imu pitää osata katkaista aika ajoin ennen kuin se muuttuu haitalliseksi stressiksi.

Lundberg itse lataa akkujaan ulkoilemalla ja liikkumalla luonnossa, tapaamalla ystäviään ja viettämällä aikaa perheensä kanssa. Lomat ovat myös tärkeitä irtiottoja työarjesta.

– Työlle on tärkeää asettaa jonkinlaiset rajat. Jos olen päättänyt, että vietän vapaata viikonloppua, silloin en katso esimerkiksi sähköposteja. Hyvä ja riittävä määrä unta on myös erittäin tärkeää.

Työelämässä näkyy nykyään liian vähäinen nukkuminen.

– Tämä ei lisää tehokkuutta. Moni ajattelee kykenevänsä multitaskaamaan, tekemään monia asioita yhtä aikaa. Tutkimusten mukaan tämä on suuri harha. Ennen pitkää väsyminen näkyy toimintatehon ja strategisen ajattelun heikkenemisenä.

Osaava Nainen -messut 26.­–28.10., Turun messukeskus. Katja Lundberg: Resilienssin (uudistumiskyvyn) kahdet kasvot, pe 26.10. klo 14.