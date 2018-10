Kaarina

Tämä on pelkästään Kaarinan joukkoliikennevastaisen politiikan syytä. He tulivat osaksi Föliä vasta pitkien neuvotteluiden jälkeen ja palvelutaso on ihan tietoisen niukkaa. Tuota Littoisten yhteyttä on pitkään haluttu ja kysytty, mutta Kaarinan kaupunki ei ole laittanut tikkua ristiin asian takia. Ei heitä kiinnosta Turkuun suuntautuva joukkoliikenne. Föli on siinä voimaton, eikä Turun kaupungilla ole toimivaltaa siellä.

