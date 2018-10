Ikea investoi tuulivoimapuistoon Marttilaan

Tuulee muuallakin

Jos on halua, alla olevassa osoitteessa voi katsella tuulivoimapuiston rakentamista hetki hetkeltä:

"Entstehung des Windparks Ahrensfeld Wittefeld in Bramsche"

Tuon kun syöttää Googlen hakuaukkoon ja menee eteenpäin, hyvää ja antoisaa matkaa voimalalle, jonka napakorkeus on noin 200 metriä ja roottorin noin 100 metriä. Rakennusalueelle niitä nousee 13 kappaletta. Yhteisnimellisteho on 1/3 Imatran vesivoimalaitoksen nimellistehosta.

Tyynestä urputtajille - kun tuulee, nämä laitteet säästävät muiden energiamuotojen voimavaroja. Samaan tapaan kuin aurinkovoimalaitokset. Päivällä virtaa, yöllä virtaa muualta.

