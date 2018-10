Rantalainen osti Tilipalvelu Sertaksen liiketoiminnan

Rantalainen-konserniin kuuluva Rantalainen & Wahlsten on ostanut Tilipalvelu Sertaksen liiketoiminnan Turussa. Rantalaisella on Varsinais-Suomessa toimistot Turun lisäksi Salossa, Paimiossa ja Uudessakaupungissa. Sertaksen tytäryhtiön Uniko Isännöintipalvelut toiminta jatkuu kaupan jälkeen entisellään.

Rantalaisen yritysostoista vastaava johtaja Kimmo Martikainen sanoo, että niin isännöinti- kuin taloushallintoalalla on paljon pieniä toimijoita. Isännöintialalla konsolidoituminen on kuitenkin vasta alkamassa, kun se taloushallintolalla on jo täydessä vauhdissa.

– Isojen yhtiöiden ostot voivat pienimmillään käsittää yhden ihmisen työpanosta vastaavia kauppoja.

Sertakselta siirtyy Rantalaiselle kolme työntekijää, Martikainen sanoo.