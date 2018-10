Helsingin ja Turun kaupunginhallitukset päättivät jatkaa yksitoista vuotta sitten aloitettua Itämerihaastetta uudella viisivuotiskaudella sekä päivitetyllä yhteisellä toimenpideohjelmalla. Kaupunkien kolmas yhteinen toimenpideohjelma pitää sisällään lähes 120 toimenpidettä kaupunkien lähivesien ja Itämeren hyväksi.

Vanhojen hyväksi havaittujen toimien lisäksi käynnistetään täysin uusia toimia meren hyväksi. Näitä ovat muun muassa biohiilen, rakennekalkin ja kipsin käyttö ravinteiden sitomiseksi, haitallisten aineiden välttäminen hankinnoissa, erilaiset nopeat kokeilut sekä pienvesien ja saariston uudet luontoselvitykset. Turun Sataman ruoppausmassojen meriläjityksistä luovutaan vuoteen 2024 mennessä. Helsingissä huolehditaan, että tuoreen merellisen strategian toteutus tehdään ainutlaatuisen meriluonnon ehdoilla.

Kaupungit kutsuvat myös uusia organisaatioita liittymään verkostoon sekä kaikkia Itämerihaasteen kumppaniverkoston nykyisiä toimijoita uudistamaan omia toimiaan ja sitoumuksiaan uudelle ohjelmakaudelle.

Itämerihaaste ja kaupunkien ensimmäinen yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma käynnistettiin vuonna 2007 silloisten Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien aloitteesta. Vuoteen 2018 mennessä Itämerihaasteen kumppaniverkostoon on liittynyt 270 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista. Myös nykyinen Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ovat hankkeessa mukana.

– Yli vuosikymmenen aikana olemme toteuttaneet kymmeniä konkreettisia toimia Helsingin ja Turun kaupunkien vesistökuormituksen vähentämiseksi. Itämerihaasteen kumppanimme ovat tehneet satoja toimia lähivesien ja koko Itämeren hyväksi. Olemme myös toteuttaneet useita kansainvälisiä hankkeita vesiensuojelun kehittämiseksi. Nyt käynnistämme uudenlaista yritysyhteistyötä ja osallistamme kaupunkilaisia aiempaa enemmän toimintaan, sanoo Minna Arve Turun kaupungin tiedotteessa.

Vesiensuojelutyöllä on saavutettu Itämerellä paljon. Ravinnekuormitus on puolitettu ja muutamien avainlajien kannat ovat vahvistuneet. Tästä huolimatta rehevöityminen on edelleen vakava ongelma lähes koko Itämerellä. Lisäksi haitallisia kemikaaleja ja mikromuoveja löytyy vesiympäristöistä hälyttävän paljon.

Viime vuosina on tehty useita merkittäviä kansainvälisiä aloitteita merien hyväksi. Myös Itämeren suojelukomission toimintaohjelma on päätetty päivittää vuoteen 2021 mennessä. Helsinki ja Turku pyrkivät siihen, että tässä uudistamisessa otetaan huomioon nyt hyväksytty Itämeri-toimenpideohjelma.