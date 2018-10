Rusko pitää verot ennallaan

Jukka Vehmanen

Ruskon tuloveroprosentti säilyy myös ensi vuonna 19,75:ssä, jos kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen maanantaina tekemän linjauksen.

Ruskon yleinen kiinteistöveroprosentti on säilymässä 0,95:ssä, vakituisten asuinrakennusten 0,42:ssa, muiden asuinrakennusten 1,02:ssa ja yleishyödyllisten yhteistöjen nollassa.

Kuntien yleisen kiinteistöveroprosentin keskiarvo vuonna 2018 on 1,06, vakituisten asuinrakennusten 0,49 ja muiden asuinrakennusten 1,16.

Ruskon kassaan kertyy tänä vuonna kiinteistöveroista 1,17 miljoonaa euroa.

Ruskon talousarvion laadinta on jo aiemmin aloitettu siltä pohjalta, että verot ja maksut säilyvät ennallaan.

Ruskon taseasema on vahva. Aikaisempien vuosien ylijäämiä on taseessa 14,1 miljoonaa euroa eli 2 246 euroa asukasta kohti. Kunnissa ylijäämiä on keskimäärin 2 072 euroa asukasta kohti.

Myös kunnan lainanhoitokyky on hyvä. Lainamäärä asukasta kohti on 1 251 euroa, kun se kunnissa keskimäärin on 2 933 euroa.

Ruskon kuluvan vuoden vuosikatteeksi ennustetaan 2,7 miljoonaa euroa.

Ruskolla on ensi vuonna mahdollisuudet kahden miljoonan euron investointeihin eli potti on saman verran kuin mitä investointeihin oli varattu tämän vuoden talousarviossa.

Hallintokuntien talousarvioehdotukset ylittävät tässä vaiheessa annetun raamin toimintakulujen osalta 1,6 miljoonalla eurolla. Keskeisimmät tähän vaikuttavat tekijät ovat sosiaali- ja terveysmenojen miljoonan euron kasvu sekä teknisen toimen menolisäykset.

Vuoden 2018 menoihin nähden lisäystä on myös lastenhoidon tuissa 400 000 euroa ja hyvinvointisektorin osalta 75 000 euroa.

Kunnanhallitus tarkasteli hallintokuntien esityksiä tarkemmin maanantaina ja antoi suuntaviivat talousarvion jatkovalmisteluun.