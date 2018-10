Kaikki syrjintä on kiellettyä

Suomessa rasisismi kukoistaa ja voi hyvin. Meillä on tupakoitsijat joita voidaan syrjiä aivan kaikkialla. Ikärasismista pääset osalliseksi aivan kaiken ikäisenä suomalaisena. Mikään laki ei siihen puutu. Tässäkin valtiovalta on ollut huolissaan siitä ettei nykynuoriso opi entiseen tapaan kaljan lipittelyä metsäpubeissa vaan mielummin on kotona mahdollisimman skarppina energiajuomia juoden ja pleikkaria pelaillen. Syvä on ollut huoli kun alkoholiveron tuotto monta vuotta pienentynyt pienenemistään. Kovasti ovat laittaneet näitä kyseisien juomien vaaroja vääristeleviä huhuja ihan lehtiin josta kiitettävän moni kukkahattutäti on saanut idean aloittaa asiaan liittyvien omien "lakien" säätelyn joiden perusteella ovat kaupoissa jättäneet juomat nuorisolle myymättä. Täysin väärinhän tuo on ollut ja täysin ikään perustuvaa syrjintää. se totuus näille rasisteille ei ole vielä valjennut ettei nuo "energia"juomat ole kahvia kummosempia sisällöltään ja että heidät on johdettu väärillä tiedoilla vaatimaan tuota hyvää asiaa nuorisolta. Vai haluatteko Te nuorison takaisin metsiin kaljakasseineen?

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.