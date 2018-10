Kymppitiellä kaksi autoa hirvikolarissa – yksi loukkaantui vakavasti, kolme lievästi

Kymppitiellä Kosken tiehaarasta noin kilometri Hämeenlinnan suuntaan on sattunut kaksi kolari, jossa kaksi henkilöautoa on törmännyt hirveen. Päivystävän palomestarin mukaan toisessa ajoneuvossa oli yksi, toisessa kolme henkilöä. Yksi henkilö loukkaantui vakavasti, kolme lievästi. Liikenne on pysähtynyt molempiin suuntiin. Onnettomuus on ruuhkauttanut liikenteen.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 19.16.