Loimaalla on sattunut kahden henkilöauton yhteenajokolari, jonka seurauksena molemmat auto ajautuivat ulos ajoradalta. Onnettomuudessa loukkaantui lievästi kolme henkilöä. Paikalla on lääkintähelikopteri ja muita pelastuslaitoksen yksiköitä. Onnettomuuspaikan siivous on käynnissä.

Onnettomuuspaikka on 9-tiellä Mellilänkylän ja Karhulan välissä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 14.34.