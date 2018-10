Tami

Ei kai "Aurinkokuningas" kuvittele saavansa erityiskohtelua liikenteessä? Ettei vain tuo kuningas nimittely ole herralla noussut ns. kruunuun ja liikenteessä kuvittelee olevansa teiden valtias jota ei tavallisen kansan säännöt koske? Joka tapauksessa onko Turussa liikennepoliisien määrää nostettu lähiaikoina? Tuntuu että näkyy liikenteessä enemmän kuin männävuosina? Jos näin on niin hyvä niin. Muutaman kerran tuntunut että itseänikin on lähdetty seuraamaan hetkellisesti, mutta se on sitä normaalia liikennevalvontaa. Ja koska oma auto on katsastettu ja verot sekä vakuutukset maksettu niin ei ole pysäytetty turhaan vaan poliisit on sitten jatkanut omia teitään.

