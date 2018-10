Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ja kaventaa ajokaistoja Virvoituksentiellä Turun Luolavuoressa perjantaista alkaen. Päivittäinen työaika on kello 7.00–16.00. Työn arvioitu kesto on 7. joulukuuta saakka. Haittaa liikenteelle on molemmissa ajosuunnissa ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.