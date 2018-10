Arkea kehottaa vanhempia laittamaan lapsille eväät mukaan JHL:n lakon aikana – päiväkodit vielä epätietoisia

Jäännös menneisyydestä

Nykyinen irtisanomislaki on jäännös menneisyydestä. Se luotiin silloin kun Suomessa oli suuria tuotantolaitoksia ja suurin osa suomalaisista työskenteli niissä. Laki myös toimii kun kyseessä on suuryritys mutta nykyään PK-sektori on suuri työnantaja ja näissä yrityksissä nykyinen irtisanomislaki ei toimi. Pienet yritykset ja vähän suuremmatkin solmivat nykyään käytännössä enää määrä-aikaisia työsuhteita juuri hankalan irtisanomislain takia. Se ei ole kenenkään etu. Esim nyt työntekijä on useta vuosia saman työnantajan palveluksessa vuoden työsopimus kerrallaan, eikä hän saa sitä paljon puhuttua asuntolainaa. Jos irtisanominen olisi helpompaa niin työnantajalla oli alempi kynnys tehdä pysyvä työsopimus, jolloin työntekijän mahdollisuus saada se asuntolaina helpottuisi.

