Turun yliopiston matemaatikolle kansainvälinen New Horizons -palkinto

Turun yliopiston akatemiatutkija Kaisa Matomäelle myönnetään kansainvälinen tiedepalkinto. New Horizons in Mathematics Prize -palkinto myönnetään Matomäelle tunnustuksena hänen perustavanlaatuisista tieteellisistä läpimurroistaan alkulukujen parissa.

Palkinto on suuruudeltaan 100 000 dollaria, ja Matomäki jakaa sen yhdessä California Institute of Technologyn professorin Maksym Radziwillin kanssa.

Matomäki ja Radziwill palkitaan tutkimusyhteistyöstä, joka koskee multiplikatiivisten funktioiden arvojen paikallisia korrelaatioita. Breakthrough Prize -lautakunta jakaa palkinnot marraskuussa 2018.

New Horizons -palkinto myönnetään lupaaville nuorille tutkijoille, jotka ovat jo tehneet merkittäviä läpimurtoja urallaan. New Horizons -palkintoja jaetaan sekä matematiikan että fysiikan alalla, kummallakin alalla korkeintaan kolmelle taholle vuodessa. Matematiikan alan New Horizons -palkinnon rahoittavat Mark Zuckerbergin säätiö Silicon Valley Community Foundationissa sekä Milner Foundation.

Matomäki ja Radziwill ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2013 lähtien. Tärkein esimerkki heidän tutkimuskohteistaan on Liouvillen funktio, jonka keskiarvot liittyvät muun muassa alkulukujen jakautumiseen ja Riemannin hypoteesiin, joka on yksi matematiikan merkittävimmistä avoimista ongelmista.

Vuonna 1985 syntynyt Matomäki tuli alan maailmanlaajuiseen tietoisuuteen vuosina 2007‒2009, jolloin hän julkaisi merkittäviä tuloksia noin kymmenessä tutkimusartikkelissa. Sittemmin Matomäki on julkaissut noin kolmekymmentä huippuluokan julkaisua, jotka käsittelevät lukuteorian keskeisiä kysymyksiä.

Matomäki on valmistunut maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2005. Väitöskirjatyönsä hän teki Lontoon yliopiston Royal Holloway Collegessa, minkä jälkeen Matomäki palasi tutkijaksi Turun yliopistoon. Tällä hetkellä Matomäki on akatemiatutkija, ja hän jatkaa työtään alkulukujen parissa.

Matomäki ja Radziwill saivat multiplikatiivisia funktioita käsittelevästä yhteistyötutkimuksestaan myös vuoden 2016 SASTRA Ramanujan Prize -palkinnon.