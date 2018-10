Turkulainen IQ Payments osti Evenmanin liiketoiminnan ja kehittää nyt uusia elämyspalveluita

Turkulainen IQ Payments on ostanut Evenmanin liiketoiminnan. Evenman on kehittänyt tapahtumajärjestäjille suunnatun Eventmore-alustan, jonka ytimessä on esimerkiksi kaupungeille ja matkailukohteille suunniteltu oma muokattava tapahtumasovellus. Sovellus tarjoaa tietoa muun muassa ohjelmista, aikatauluista ja liikkumispalveluista.

Kauppa vahvistaa Pay IQ -nimelläkin tunnetun IQ Paymentsin tarjontaa sen tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla, joita ovat älykkäät kaupungit, maaseudun liikkumispalvelut ja turismi- sekä elämyspalvelut. Yritys haluaa vahvistaa erityisesti elämyspalvelujen ja erilaisten palvelukokonaisuuksien tarjontaa.

Turkulaisyritys kehittää pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja kaupungeille, liikenneoperaattoreille ja tapahtumajärjestäjille.

IQ Payments on kehittänyt muun muassa Föli-mobiililipun.