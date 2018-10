Turun kaupunginvaltuuston jäsen, ministeri Annika Saarikko (kesk) esittää Turkua Maailman terveysjärjestön Ikäystävällisten kaupunkien verkoston jäseneksi (WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities). Saarikko jätti asiasta aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina.

WHO tarjoaa verkosten jäsenille tukeaan ja ideoitaan ikääntymiseen liittyvissä asioissa.

– Ikääntyminen haastaa hyvinvointiyhteiskunta-ajattelumme ja palvelujärjestelmämme kokonaisvaltaisesti. Samalla se tuo mukanaan uudenlaisen mahdollisuuden sukupolvien vuorovaikutukseen ja luo valtavasti uusia näköaloja. Oleellista on, että ikääntyneiden yhteiskuntien ja kaupunkien asian hoitoa ei jätetä vain sosiaali- ja terveyspalveluiden kontolle, Saarikko toteaa tiedotteessaan.

Turussa tarve ikäihmisten palveluille on kasvava. Yli 80-vuotiaiden määrä on nyt kasvanut noin 160 henkilöllä vuodessa, mutta väestöennuste lupaa, että 2018–2025 välillä kasvutahti kiihtyy. Vanhustenpalvelussa tämä tarkoittaa jatkuvaa asiakasmäärän nousua.

Saarikko muistuttaa, että ikääntyminen on muutakin kuin loppuvuosina hoivaa, se on eläkeläisten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö ovat avaintekijöitä ihmisten pysymisessä terveinä, aktiivisina ja itsenäisinä. Tähän Turun kaupungin pitää kiinnittää huomiota, Saarikko toteaa.

Aloitteen allekirjoitti koko keskustan valtuustoryhmä. Turku olisi Suomen ensimmäinen kaupunki kyseisessä WHO:n hankkeessa.