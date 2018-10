Turkulainen Marja Eela-Kaskinen valittiin kansainvälisen matkailujärjestön konsiilin uudeksi puheenjohtajaksi

Turkulainen Marja Eela-Kaskinen valittiin kansainvälisen matkailualan järjestön, Skål Internationalin, neuvoa-antavan konsiilin puheenjohtajaksi. Eela-Koskinen toimii tehtävässä seuraavat kaksi vuotta.

Eela-Koskinen on jo toinen Skål International Turku ry:n edustaja järjestön johtotehtävissä. Skål International Councilin hallitus muodostuu puheenjohtajasta, kahdesta varapuheenjohtajasta sekä sihteeristä. Konsiilin jäseniä on yhteensä 34 ja he kaikki edustavat eri Skål maita.

– On todella hienoa nähdä, kuinka suomalaiset naiset menestyvät maailmalla. Marjallakin on vielä mahdollisuus nousta vaikka järjestön puheenjohtajaksi, jos intoa riittä, sanoo Skålin puheenjohtajana vielä muutaman päivän toimiva turkulainen Susanna Saari tiedotteessa.

Eela-Kaskinen työskentelee tiimipäällikkönä Turun satamassa sijaitsevassa Hotel Seaportissa.

Skål International on Pariisissa vuonna 1934 perustettu matkailualan ammattilaisten ja esimiesten verkosto, jonka tavoitteena on edistää matkailualan kehitystä ja ystävyyttä alan toimijoiden välillä. Skål pyrkii edistämään myös kestävää kehitystä ja herättämään keskustelua matkailun ympäristövaikutuksista. Suomessa verkosto on toiminut vuodesta 1948 lähtien ja jäseniä on tällä hetkellä yhteensä 180 henkilöä Helsingin ja Turun klubeissa.