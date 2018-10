Turkulainen tanssiryhmä voitti EM-kultaa Pietarissa

Turkulaisen tanssikoulun Dance Studio Funkyn junioreiden pienryhmä voitti EM-kultaa viikonloppuna Pietarissa. Jazz- ja modernintanssin IDO World & European Championships -tanssikilpailuun osallistui yhteensä 22 maata.

Junioreiden pienryhmä Elukat lunasti paikan kisoihin voittamalla Suvi Niemisin Urban Jungle -teoksella Suomen mestaruuden aiemmin tänä vuona. Euroopan mestaruuden myötä ryhmä matkaa joulukuussa Puolaan MM-kilpailuhin.

Modern & Contemporary Dance -sarjassa kilpailleet tytöt menestyvät hyvin myös soolotanssissa ja duoissa. Duoissa Nea Mäntylä ja Ina Haavisto saivat hopeaa, Matlena Karvonen ja Olivia Kaskinen pronssia. SoolossaNea Mäntylä sijoitui viidenneksi. Yhteensä Suomi saavutti kisoissa 16 mitalia.

Dance Studio Funkyssa on parin vuoden ajan panostettu erityisesti valmennukseen ja kansainvälisen tason koreografioihin. Valmennuksesta ja koreografioista vastaa Jessi Rouskun perustamassa tanssikoulussa Suvi Nieminen ja Camilla Keihäs.

– On ollut upeaa seurata tyttöjen kehitystä. Joukkue treenaa kovaa ja kaikilla on halu kehittyä ja mennä eteenpäin, mikä on unelmalähtökohta meille valmentajille, sanovat valmentajat

Nieminen ja Keihäs tiedotteessa.