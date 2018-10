Kolumni: Kyllin hyvä koti

”Kutsuisin teidät meille, mutta kun meillä on niin sekaista ja remonttikin on kesken.” ”Anteeksi, meillä on vähän sekaista, kun on ollut niin kiire, ettei ole ollut aikaa siivota.”

Olen kuullut tuttujen ja tuntemattomien suusta viime aikoina usein tällaisia lauseita. Ihmiset eivät halua päästää edes ystäviään kotiinsa, ellei kaikki ole viimeisen päälle puunattua ja järjestyksessä. Yksi vetoaa kodin väliaikaisuuteen, toinen rumaan sohvaan ja kolmas kiireen synnyttämään kaaokseen.

Mutta sehän on vain elämää. Me kaikki elämme omanlaistamme elämää lasten, lemmikkien, töiden ja arjen kiireiden keskellä. Siihen kuuluvat lattialle levitetyt legot, pyykkitelineellä kuivuvat pyykit, tiskit, lehtipinot, auringon valon paljastamat villakoirat ja likaiset ikkunat. Niin ihana kuin vastasiivottu koti onkin, niin se arkinen versio on usein kotoisampi. Pieni sotku ja epäjärjestys osoittavat, että koti on elämistä eikä esittelyä varten. Miksi siis häpeämme kotejamme?

Kun olin lapsi, kyläilykulttuuri oli eläväisempää ja kylään saatettiin poiketa ilmoittamattakin. En muista, että kukaan olisi jo ovella pahoitellut kodin epäjärjestystä vaan vieraat toivotettiin ilolla tervetulleiksi, kaivettiin pakastimesta pullaa ja keitettiin kahvit. Tuskin koteja pidettiin silloinkaan jatkuvasti puhtoisina ja järjestyksessä yllätysvieraita varten. Jokin on siis muuttunut.

Kyläilyt sovitaan nykyään hyvissä ajoin, jotta on aikaa laittaa paikat kuntoon ja esitellä koti sellaisena kuin haluamme muiden sen näkevän. Lehdet, televisio ja sosiaalinen media ovat täynnä kuvia täydellisistä, puhtaista ja harmonisista kodeista, joissa värit ja tavarat sointuvat yhteen. Kaikkialla on tarkoin harkittuja asetelmia ja yksityiskohtia, pöydillä on aina tuoreita kukkia eikä yksikään kulma repsota. Näihin koteihin vertaamme omaamme ja koemme kotihäpeää. Ja ihan turhaan.

Kiillotetuilla kaakeleilla ja viimeisen päälle siivotuilla kaapeilla ei lopulta ole merkitystä – muille kuin meille itsellemme. Eivät ystävät näe samaa sotkua vaan kodikkaan kodin, jossa voi hengittää ja elää rennosti kuin omassa kodissaan. Ja eikö lopulta ole paljon tärkeämpää viettää aikaa ystävien kanssa kuin olla päästämättä ketään kotiin vain siksi, ettei juuri tänään ole ollut siivouspäivä?

Anu Välilä

Kirjoittaja on toimittaja.