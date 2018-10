Gallup: Mikä yllätti sinut viimeksi?

”Minut on yllättänyt se, että Turussa on viime aikoina saatu päätöksiä aikaan ja kaupungissa tapahtuu nyt isoja muutoksia. En olisi esimerkiksi uskonut, että toriparkki toteutuu koskaan. Koko torin ympäristö muuttuu kovasti, ja Logomon lähelle on suunnitteilla elämyskeskus. Mielenkiintoista nähdä, miltä kaupunki näyttää kolmen vuoden kuluttua.”

Marko Vainio

Kaarina

Marttiina Sairanen

”Yllätin itseni tekemällä suuren elämänmuutoksen. Olen muuttamassa joulukuussa Malediiveille. Olin siellä jokin aika sitten ja päätin, että kaipaan muutosta elämääni. Moni vain valittaa, että haluaisi tehdä elämässä jotain muuta. Minä päätin toteuttaa sen. Olen ammatiltani personal trainer. Vien samoja palveluita sinne turisteille. Ehkä alan järjestää vaikka sunsetjoogaa.”

Maritza Engström

Turku

”Poikaystäväni yllätti minut viimeksi. Hän oli ostanut minulle yllättäen uuden kellon. Minullakin on tapana yllättää hänet ja ystäviäni silloin tällöin pienillä lahjoilla.”

Ella Stenroos

Turku