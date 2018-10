Lounaspaikka: Teknisen työn opetustilasta bistro

Unica-ravintoloiden uutta paikkaa kuvaillaan sanalla rouhea. Sitä se onkin sanan tunnelmallisessa mielessä. Piccu Maccia ei muistuta perinteistä lounasruokalaa, vaan viehättävää bistroa.

Ravintola on remontoitu opettajankoulutuslaitoksen vanhaan teknisen työn opetustilaan. Muutos on tehty sekä tilan historiaa että työtilassa olleita kalusteita kunnioittaen. Muun muassa kolikkolattia on säilytetty ja pöytinä toimivat vanhat metallitasot sekä höyläpenkit. Muu sisustus ja seinien värimaailma tukee tilan henkeä.

– Kun opetustila vapautui, näimme heti mahdollisuuden rakentaa siihen ravintola pienellä remontilla, Unica Oy:n toimitusjohtaja Sanna Hovi kertoo.

– Ajatuksena on samalla tuoda yliopistoaluetta lähemmäs turkulaisia. Ravintola on kauniilla paikalla kasarmialueella hyvien yhteyksien varrella. Tänne voi poiketa sekä lounaalle että jatkossa illalliselle.

Turkulainen Unicaon opiskelijaruokailun osaaja, mutta sen yksitoista ravintolaa ovat avoinna kaikille asiakkaille. Kaikkiaan ravintoloissa syödään päivittäin noin 7 000 lounasta. Jokaisessa ravintolassa on oma ravintolapäällikkö, ja paikat ovat profiloituneet omanlaisikseen. Lounasaikaan ravintoloissa on useampi ruokavaihtoehto.

– Jokaisessa ravintolassa ruoka valmistetaan mahdollisimman paljon alusta lähtien itse. Yhteistä on myös se, että ruoka on ravitsevaa ja terveellistä. Koska opiskelijaruokailijamme ovat oikeutettuja Kelan ateriatukeen, valmistamiamme ruokia koskevat Kelan määrittelemät kriteerit.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ruuan suolapitoisuus on määritelty, ja se, minkälaista rasvaa ruuat sisältävät. Pääruuan lisäksi ateria sisältää juoman, salaatin, leivän ja levitteen. Myös erityisruokavaliot on huomioitu, Hovi jatkaa.

Suosituimpia lounastoiveita ovat lasagnet, lohiruuat, lihapullat ja perunasose, Kievin kana sekä erilaiset kasvisruuat.

Jane Iltanen Lohesta ja juurespyttipannusta syntyi näyttävä ja maittava annos.

Testipäivänä Piccu Macciassa oli tarjolla noutopöydästä salaattien lisäksi suomalaisia järvikalapihvejä, pyttipannua ja paistettua kananmunaa, härkäpapu-kasvistäytteisiä tacoja, salaattilounasta proteiinilisällä, mausteista bataatti-maissikeittoa sekä deli-annoksina keittiöstä tomaatti-mozzarellapitsaa ja sitruuna-crème fraiche -lohta juurespyttipannulla. Jälkiruuaksi oli ohukaisia mansikka-mustikkahillolla.

Härkäpapu-kasvistäytteiset tacot olivat erittäin maukkaita. Seuralainen valitsi lautaselleen lohta juurespyttipannulla. Annos sai erityistä kiitosta. Avajaisviikolla ravintolassa lounastaneilta kuuluikin kehuja uuden paikan annoksista ja ravintolan sisustuksesta.

– Ravintolan kalustaminen on vielä hieman kesken. Esimerkiksi tilaa, jossa noutopöytä nyt on, täydennetään vielä. Keittiön viereen tulee viinivarasto illallismenuja varten.

– Ajatuksena on antaa tilaa opiskelijoille pitää täällä taidenäyttelyjä, Hovi kertoo.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.

Jane Iltanen Härkäpapu-kasvistäytteiset tacot olivat maukkaita.

