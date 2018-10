Pääkirjoitus 3:00

Alijäämistä kohti investointisumaa

Turun ja kaupunkiseudun työllisyys kehittyy kovinta vauhtia Suomessa. Väestönkasvu on ollut nopeaa, avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut vuositasolla 55 prosenttia eli nopeimmin kymmenen suurimman kaupungin sarjassa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt parissa vuodessa yli kahdella tuhannella.