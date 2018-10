Eloranta haluaa Turkuun muistopatsaan Koivistolle – tarpeeksi arvokasta katua tai aukiota ei ole löytynyt

Leena Korja-Kaskimäki

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd) on tehnyt valtuustoaloitteen muistopatsaan pystyttämiseksi Mauno Koivistolle Turkuun.

– Presidentti Mauno Koivistolla on meille turkulaisille ihan erityinen merkitys. Monen turkulaisen toiveissa on, että Koiviston muistoa ja elämäntyötä sekä historiallista merkitystä kunnioitetaan myös jälkipolville säilyvällä tavalla. Keskustelua on käyty jonkin kadun tai paikan nimeämisestä hänen mukaansa. Tämän lisäksi olisi aiheellista ja kulttuurikaupungin luonteellekin sopivaa, että Koiviston kunniaksi pystytettäisiin oma muistopatsas, Eloranta kertoo.

Turun kaupunki ei ole päättänyt nimetä mitään tiettyä paikkaa kaupungista edesmenneen presidentin mukaan. Turun kaupungin nimistötoimikunta päätti taannoin odottaa, että kaavoituksen ja kaupungin kehittymisen kautta syntyy riittävän arvokas paikka nimettäväksi Koiviston mukaan. Toimikunta katsoi, että erittäin vakiintuneiden nimien muuttaminen ei ole mahdollista.