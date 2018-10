Turun yliopiston hanke torjuu tartuntatauteja Saudi-Arabiassa

Turun yliopiston koordinoimassa IHMEC-hankkeessa kolmen Itämeren maan osaajat tähtäävät yhdessä Lähi-idän rakennusmarkkinoille. Hankkeen edustajat tapasivat Suomen Saudi-Arabian suurlähettilään Antti Rytövuoren Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa eilen sunnuntaina.

Vierailun aikana suurlähettiläälle kerrottiin suomalaisesta sisätilahygieniaosaamisesta ja IHMEC-hankkeesta, joka tähtää Saudi-Arabian rakennusmarkkinoille tarjoamalla ratkaisuja maailmanlaajuisten tartuntatautiepidemioiden ehkäisemiseksi.

‒ Suomalaiset ovat edelläkävijöitä sisätilan hygieniaan liittyvissä kysymyksissä: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä laajan yritysverkoston kanssa tutkineet sisätilan hygieniaa parantavia ratkaisuja jo vuodesta 2012, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Mäkitalo-Keinonen Turun yliopiston tiedotteessa.

Saudi-Arabia on tekemässä laajaa terveydenhuollon uudistusta, joka on osa laajempaa Saudi Vision 2030 -ohjelmaa. Yksi ohjelman päätavoitteista on lisätä vuotuisten pyhiinvaeltajien määrää nykyisestä 8 miljoonasta 30 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite edellyttää entistä parempaa tartuntatautien torjunnan osaamista.

Aiemmin kehityt sisätilan hygienian ohjeistukset ovat keskeinen osa vientiosaamista, jonka avulla yhteistyötä sauditoimijoiden kanssa avataan.

IHMEC-hankkeessa ovat mukana suomalainen sisätilan hygienian klusteri, ruotsalainen materiaaliklusteri ja virolainen puu- ja moduulirakentamisen klusteri.