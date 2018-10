Keskustan Myllymäki yrittää toistamiseen eduskuntaan

Mynämäkeläinen Pekka Myllymäki, 58, lähtee ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa Mynämäen keskustan kunnallisjärjestön päätöksellä.

– Pekka tuntee hyvin koko Varsinais-Suomen, hänellä on pitkä kokemus kunta-asioista sekä vahvaa osaamista maatalouden ja elintarviketalouden kysymyksissä. Hän on myös ollut vahvasti mukana edistämässä uusiutuvan energian, kiertotalouden ja telakkateollisuuden asioita, kunnallisjärjestö perustelee Myllymäen valintaa.

Myllymäki on maanviljelijä. Viime eduskuntavaaleisa hän sai 3 255 ääntä, läpimeno vaati yli 4 900 ääntä. Myllymäki on ollut tällä vaalikaudella keskustan toinen varakansanedustaja. Myllymäki johtaa puhetta Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuustossa. Hän on myös Mynämäen kunnanhallituksen puheenjohtaja.