Autoja on rikottu varastetuilla jauhesammuttimilla – poliisi tutkii outoa vahingontekoa Salossa

Salon keskustan alueella, muun muassa Vilhonkadulla ja Turuntiellä, on sunnuntaiaamuna vahingoitettu useaa autoa. Ainakin viittä autoa on rikottu ja sotkettu tyhjentämällä niiden päälle jauhesammuttimia.

Jauhesammuttimet taas on poliisin mukaan varastettu ainakin kahdelta eri huoltoasemalta.

Poliisi on tavoittanut yhden epäillyn, joka on alaikäinen poika. Poliisilla on hyvä havainto myös muista tekijöistä.

Mahdollisista lisätiedoista pyydetään ilmoittamaan Salon poliisin yleisöpalvelupisteeseen numeroon 0295 417 427.