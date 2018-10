Poliisi kaipaa havaintoja Salon Helisnummella kadonneesta muistisairaasta miehestä. 78-vuotias Teuvo Paju katosi kotoaan varhain lauantaiaamuna. Paju on on noin 180 senttimetriä pitkä, tukevahko ja harmaahiuksinen. Hän on pukeutunut mustaan toppatakkiin ja mustiin verryttelyhousuihin, joissa on valkoiset raidat sivuissa.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.