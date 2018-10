Ylioppilaskylän uuden kerrostalon aurinkovoimalasta riittää tehoa naapurikiinteistöillekin

Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) rakennuttaman uuden opiskelija-asuntokohteen, Aitiopaikan, katolle rakennetaan aurinkovoimala.

Yhteensä 515 aurinkopaneelia sisältävän voimalan teho vastaan noin 40 omakotitalon aurinkovoimalaa. Voimalan vuosittainen tuotanto ylittää rakennuksen oman tarpeen, joten voimalan ylijäämä syötetään naapurikiinteistöjen käyttöön. Voimala vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 30 tonnia vuodessa ja tuottavat energiaa noin 30 vuotta. 165 kWp:n voimalan toimittaa Turku Energia yhteistyössä Finnwind Oy:n kanssa.

– Tämä hanke osoittaa sen, että keskelle kaupunkia on mahdollista tehdä kestäviä ja laajoja energiaratkaisuja. Aurinkoenergia on ympäristöystävällinen ja uusiutuva energiamuoto ja merkittävä keino edistää ilmastoystävällistä energiantuotantoa. On ollut hienoa olla mukana toteuttamassa tätä hanketta, toteaa Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen tiedotteessa.

TYS:n kiinteistöinsinööri Joonas Rantalan mukaan hanke on edennyt suunnittelu- ja rakennusvaiheessa erinomaisesti, joten Ylioppilaskyläsäätiö suunnittelee hankkivansa aurinkopaneeleitamyös jatkossa.

– Aitiopaikan aurinkopaneelihanke on säätiölle merkittävä askel kestävän kehityksen suuntaan ja tässä mittaluokassa ensimmäinen, Rantala sanoo.

Finnwind toteuttaa aurinkovoimalan pilarijärjestelmällä, joka takaa paremman vuosituoton verrattuna perinteiseen painolliseen kattoasennukseen. Pilarijärjestelmä mahdollistaa myös helpommat katon huoltotyöt.

– Aitiopaikka on hieno ja mielenkiintoinen uudiskohde ja referenssi meille Turussa. Aitiopaikan katolla on tehokas, tyylikäs ja hyvin suunniteltu ja toteutettu aurinkovoimala, toteaa Juha Pölönen Finnwindiltä.

Aitiopaikan viereen asennetaan infotaulu, josta voi seurata aurinkopaneelien tuottamaa energiaa reaaliajassa. Kohde valmistuu syksyn aikana.

