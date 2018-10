Turun telakka tilaa lohkoja Rauman telakalta

Meyerin Turun telakka lisää yhteistyötä raumalaisen RMC-telakan kanssa. Yritykset ovat sopineet uusista lohkotilauksista.

Turussa rakennetaan parhaillaan Costa Smeralda -loistoristeilijää. Rauman telakka on mukana hankkeessa rakentamalla alukseen runkolohkoja. Raumalla on tehty jo aiemmin kaksi lohkoa ja parhaillaan työn alla on kaksi lohkoa lisää. Lisäksi telakalta on nyt tilattu vielä toiset neljä lohkoa. Tilaukset takaavat töitä Raumalla ensi kevääseen saakka.

Costa Smeraldan on määrä valmistua Turussa ensi vuoden syksyllä.