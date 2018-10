Martinkirkon kellot vaikenivat – vain yksi mies osaa korjata

Turun Martinkirkon kellot pysähtyivät keskiviikkona. Laitteisto on parhaillaan korjattavana, ja soiton arvellaan palautuvan parin viikon kuluttua.

Martinkirkon suntio Mia Koskinen oli ounastellut vikaa kirkonkellojen soittolaitteessa jo jonkin aikaa. Kellojen soittolaite on noin viritinvahvistimen kokoinen laite.

– Olen kuunnellut jo pari viikkoa, että iso kello jättää lyönnin väliin, joten sen kyllä erottaa soitossa. Aikaa vierähti tovi, ennen kuin saatiin korjaaja kelloja katsomaan, sillä kirkonkellojen korjaajia ei niin vain löydy Suomesta, kertoo Koskinen seurakunnan tiedotteessa.

Kellojen soittolaite on korjattavana Järvenpäässä AF Product Oy:n Matti Frimanilla, joka on aikoinaan käsityönä rakentanut Martinkirkon soittolaitteen. Eläkkeellä oleva Friman on tiettävästi ainoa, joka osaa vielä korjata näitä laitteita.

– Edellisen kerran kirkon kellojen soittolaite vaikeni noin seitsemän vuotta sitten. Silloin hätiin kutsuttiin nyt jo eläkkeellä oleva järvenpääläinen kirkonkellomestari Antti Ania, kertoo Mia Koskinen.