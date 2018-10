Turun ja Raision päättäjille kuntalaisaloite Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualueesta

Yli kymmenen asukasyhdistyksen yhteenliittymä on laatinut sekä Turun että Raision kaupungille kuntalaisaloitteen luonnonsuojelualueen perustamiseksi kaupunkien alueelle. Ajatuksena on Turun ja Raision yhteinen keskuspuisto Helsingin keskuspuiston malliin. Alueesta suurin osa on Turun alueella.

Turun päättäjistä aloitteen vastaanottivat tänään torstaina kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus (kok) ja varapuheenjohtaja Jukka Vornanen (vihr). Raisiossa aloite luovutetaan huomenna perjantaina kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Elisa Vuoriselle (kok) ja kaupunginjohtaja Ari Korhoselle (sd).

Turkuseuran tiedotteessa muistutetaan, että kyseinen alue on ainutlaatuinen ja monimuotoinen ikimetsäalue, joka on jäänyt vaikean maastonsa ansiosta luonnonvaraiseksi, ja että ikimetsän muodostuminen kestää yli sata vuotta.

Yhdistykset pitävät viherväylien sekä ulkoilu- ja luontoalueiden säilyttämistä nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin edistämiseksi kaupunkiseudun vetovoiman kasvattamisen edellytyksinä. Asukasyhdistykset ovat myös selvittäneet alueen luontoarvoja.

Näitä ovat muun muassa ikivanha ja koskematon saniaiskorpi, biodiversiteettiä lisäävää kosteikkoa muun muassa vesilisko- ja sammakkopopulaatioiden lisääntyä, Tapion alttari, suuria siirtolohkareita, maailman kolmas löydös yhdestä limasieni-tyypistä sekä useat männyn erikoismuodot. Esimerkiksi harvinainen syylämännyksi kutsuttu muoto, jonka harvinaisuus on tiedotteen mukaan tarkastettu Metsäntutkimuslaitoksella.

Lintulajeista selvitys mainitsee harvinaisen idänuunilinnun, jonka lisäksi alueella pesivät kana- ja varpushaukat sekä lehtopöllö. Lisäksi alueella on selvityksen mukaan tehty liito-oravahavaintoja.

Asiaa edistämään on perustettu myös nettiadressi.