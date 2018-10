Riitta Salmi

Turun valvontajohtaja Leena Salmelainen sanoo parkkirahasotkun ravistelleen kaikki hereille pienen yksikön ongelmista. "On monia epäkohtia, jotka nyt pitää vain korjata. Pysäköinninvalvonta on ollut aliresurssoitu vuosikaudet ja se on vienyt pohjan kehittämiseltä", hän sanoo.